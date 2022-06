So tickt der neue FCA-Trainer Enrico Maaßen

Plus Enrico Maaßen stellt sich als positiver und empathischer Mensch vor. Ihm ist seine Familie besonders wichtig. Außerdem wird bekannt: Ein Spieler verlässt den FCA vorerst.

Enrico Maaßen ist pünktlich. Sogar zu früh ist er dran. Gut zehn Minuten vor 14 Uhr läuft er schon durch die Gänge im Bauch der WWK-Arena. Maaßen trägt schwarz. Schwarze Hose, schwarzes Hemd. Ein Outfit, das ihm gefällt. Ein dunkler, trüber Typ aber ist der neue Trainer des FC Augsburg nicht. Ganz im Gegenteil. Er soll durch seine frische Art den Fußball des Bundesligisten beleben. Er soll für nichts weniger als Aufbruchstimmung sorgen. Das Augsburger Spiel, das sich zuletzt weder unter Martin Schmidt, Heiko Herrlich oder Markus Weinzierl entwickelt hatte, positiv gestalten. Eine Aufgabe, die Maaßen gefällt.