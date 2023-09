FC Augsburg

06:08 Uhr

Stefan Reuter: "Man muss nicht zwingend Kapitän sein, um Verantwortung zu übernehmen"

Stefan Reuter ist beim FCA jetzt nur noch in beratender Funkton tätig.

Plus Stefan Reuter blickt im Interview auf seine Amtszeit als FCA-Manager zurück, spricht über die jetzige Situation des Vereines und sein neues Leben ohne die Verantwortung.

Von Robert Götz, Johannes Graf

Hallo Herr Reuter, Sie sind ja seit wenigen Tagen beim FC Augsburg nicht mehr als Sport-Geschäftsführer tätig, sondern als Berater. Was raten Sie denn nach dem Spiel in Leipzig Ihrem Sportdirektor Marinko Jurendic.



Stefan Reuter: Meine Aufgabe ist es jetzt, Dinge intern anzusprechen. Ich werde intern immer meine Meinung sagen, aber ich werde öffentlich nicht mehr zu sportlichen Dingen Stellung nehmen.

Stefan Reuter (rechts) arbeitete seinen Nachfolger Marinko Jurendic ein. Der Schweizer trägt jetzt als Sportdirektor die sportliche Verantwortung beim FCA. Foto: Klaus Rainer Krieger

Trotzdem noch einen Versuch? Wie sehen Sie die sportliche Situation derzeit?



Reuter: Wir sind noch nicht so richtig in die Saison gekommen. Es gibt eben keinen Ersatz für Siege. Aber das sind Fragen, die in Zukunft nur noch die handelnden Personen beantworten. Wir sind mit unserer klaren Kommunikationsstruktur immer gut gefahren.

