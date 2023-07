FC Augsburg

vor 31 Min.

Suche nach einem Torwarttrainer: Matthäus Witt wird nicht zum FCA wechseln

Plus Der Torwarttrainer war Wunschkandidat als Nachfolger von Kristian Barbuscak. Aus privaten Gründen wird es aber nichts mit dem Transfer nach Augsburg.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Die Fitnesstests sind erledigt, nach einem freien Tag geht es für die Mannschaft des FC Augsburg am Donnerstag zum ersten Mal in diesem Sommer auf den Rasen. Um 15 Uhr steht die erste öffentliche Trainingseinheit in der Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison auf dem Programm. Auch am Freitag und Sonntag öffnet der Fußball-Bundesligist seine Türen und trainiert jeweils um 10.30 Uhr vor seinen Fans. Damit zeigen sich die Augsburger in der Vorbereitung deutlich offener als in der vergangenen Saison, als meist nur eine Einheit pro Woche öffentlich zugänglich war.

Eigentlich hätte Matthäus Witt am Donnerstag seine Arbeit mit den Augsburger Torhütern aufnehmen sollen. Nach Informationen unserer Redaktion aber hat der 35-jährige Torwarttrainer, der zuletzt beim FC St. Pauli gearbeitet hat, aus privaten Gründen dem FCA kurzfristig abgesagt, nachdem zuvor bereits eine Einigung erzielt worden war. Die Verantwortlichen des Bundesligisten arbeiten kurzfristig an einer Lösung, sodass Neuzugang Finn Dahmen, Tomas Koubek und Marcel Lubik nicht nur Runden um den Platz laufen müssen, sondern auch torwartspezifisch arbeiten können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen