FC Augsburg

18:00 Uhr

FCA-Coach Thorup hat keine Angst vor dem Spitzenreiter

Plus FCA-Trainer Thorup muss gegen Leverkusen seine Startelf ändern. Iago könnte Mads Pedersen ersetzen. Die Hoffnung auf eine Überraschung ist groß.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Mit einem schlechten Gefühl war Jess Thorup in die kurze Winterpause verschwunden. Niedergeschlagen war er wenige Tage vor Weihnachten in der Pressekonferenz in Stuttgart gesessen. Sein FC Augsburg hatte mit 0:3 beim VfB verloren, was beim Leistungsvermögen der Stuttgarter eigentlich zu verschmerzen sein sollte. Und doch wirkte der Augsburger Trainer resigniert. Der Auftritt seiner Mannschaft hatte ihm mächtig zugesetzt.

Thorup hat in seiner kurzen Amtszeit beim FCA viel bewirkt. Er hat die Mannschaft stabilisiert, er hat drei Partien gewonnen und es geschafft, dass sich die Augsburger ins Mittelfeld absetzen. Seine Hoffnung war und ist ein steter Aufwärtstrend. Den aber sah er durch die Leistung in Stuttgart in Gefahr, das 0:3 war ein Rückschritt, den der Däne so nicht hat kommen sehen.

