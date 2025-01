FCA-Trainer Jess Thorup muss im neuen Jahr Antworten liefern

Ausspannen war angesagt - wenn auch nur kurz. Trainer Jess Thorup in den Bergen, Sportdirektor Marinko Jurendic in seiner Schweizer Heimat und Geschäftsführer Michael Ströll bei der Familie seiner Frau. Nur ein paar Tage Zeit waren zum Erholen und Abschalten. An diesem Donnerstag startet der FC Augsburg mit der Vorbereitung auf Teil zwei der Bundesliga-Saison. Los geht es am Morgen mit den Fitnesstests, am Nachmittag steht um 14.30 Uhr das erste Training auf dem Platz an.

Marco Scheinhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jess Thorup Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis