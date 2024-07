FCA-Flop Renato Veiga steht vor Wechsel zum FC Chelsea

Renato Veiga und der FC Augsburg - das war eine Episode, die manch Augsburger Anhänger schon wieder vergessen haben könnte. Ein gutes halbes Jahr, von Januar bis August 2023, spielte der Portugiese auf Leihbasis beim FCA. Das eigentlich auf ein Jahr angelegte Transfergeschäft mit Sporting Lissabon beendete Augsburg damals vorzeitig - auch deswegen, weil sich der 20-Jährige die ein oder andere Disziplinlosigkeit erlaubt haben soll. Umso überraschender ist es, was nun aus der Gerüchteküche des europäischen Fußballs zu hören ist: Veiga steht demnach vor einem Wechsel zum FC Chelsea.

Wie das geschehen konnte? Aus Lissabon ging es für den Profi nach dem Ende des unrühmlichen FCA-Abenteuers auf nahezu direktem Wege weiter in die Schweiz. Der FC Basel sicherte sich die Dienste des Profis damals für 4,6 Millionen Euro - ein stattlicher Preis für einen Spieler, der bis dato nur 13 Einsätze in der Bundesliga gesammelt hatte und ansonsten für die zweite Mannschaft von Sporting Lissabon aufgelaufen war.

Der FC Chelsea zahlt 14 Millionen Euro für Veiga an den FC Basel

Beim FC Basel hingegen schlug Veiga vom Start weg voll ein: Gleich im ersten Spiel gelang ihm im Spiel gegen den FC Zürich ein traumhaft schönes Freistoßtor. Der defensive Mittelfeldspieler gehörte fort weg zur Startelf des FC Basel, verpasste nur Spiele wegen einer Gelb- oder eine Rotsperre und musste zum Ende der Saison hin wegen einer Sprunggelenk-Verletzung zusehen. Mit 23 Spielen, in dem ihm zwei Tore und eine Vorlage glückten, gehörte er zu den wenigen Lichtblicken in einer ansonsten desaströsen Saison des FC Basel. Der langjährige Dauer-Meister der Schweiz schloss die reguläre Saison auf Rang neun ab und musste in der Abstiegsrunde antreten, wo er schließlich die Klasse hielt.

Für Veiga geht es nun an anderer Stelle weiter. Der Transfer des FC Chelsea soll den Schweizern 14 Millionen Euro an Ablöse einbringen. Aus dem Trainingslager des FC Basel ist Veiga bereits abgereist, wie der Verein bestätigte. Bei den Londonern soll er einen Vertrag bis 2032 unterschreiben. Gänzlich überraschend kommt die Leistungsexplosion des Portugiesen, der immerhin schon Kapitän der U19 seines Landes war, zwar nicht. Auch in Augsburg zeigte das Talent gute Ansätze und begeisterte den damaligen Trainer Enrico Maaßen mit seiner Vielseitigkeit. Allerdings neigte Veiga schon in Augsburg zu Lässigkeit und Aussetzern. In einem Heimspiel Werder Bremen etwa hatte ihn Maaßen deswegen schon nach einer guten halben Stunde und mehreren Patzern vom Feld geholt. Vor allem seine Unpünktlichkeit und seine Undiszipliniertheiten sollen dem Portugiesen in Augsburg aber zum Verhängnis geworden sein. Offenbar scheint er dieses Problem in der Schweiz in den Griff bekommen zu haben.