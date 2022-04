Von Aumann bis Ottl: Diese Spieler waren für FCA und FCB am Ball

Plus Beim FC Bayern München wird nicht jeder Spieler glücklich. Im Star-Kader ist der Leistungsdruck groß. Wer durchs Raster fällt, ist mitunter schon beim kleinen Nachbarn gelandet.

Zwischen dem FC Bayern München und dem FC Augsburg bestehen auch nach über einem Jahrzehnt gemeinsamer Bundesligageschichte gravierende Unterschiede. Vor dem nächsten Duell (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) ist beim Monotoniemeister aus der Landeshauptstadt weiterhin alles mindestens fünf Nummern gigantischer. Dennoch waren Spieler schon für beide Klubs am Ball, wie etliche Beispiele zeigen.