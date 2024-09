Wann spielt der FCA im Pokal gegen Schalke und wann in der Liga gegen den FC Bayern?

So empfängt der FC Augsburg am Dienstag, 29. Oktober, um 18 Uhr in der WWK-Arena Schalke 04. Das Spiel wird auf Sky übertragen. Bei den Arbeitnehmern und auch bei den Anhängern aus dem Ruhrpott wird diese frühe Anstoßzeit jetzt keine Jubelstürme ausgelöst haben.

FCA gewinnt in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde gegen Viktoria Berlin 4:1

Trainer Jess Thorup war bei der Auslosung froh, ein Heimspiel erhalten zu haben. „Das ist erst einmal das Wichtigste für uns.“ Seit der Saison 18/19 ist der FCA nicht mehr über die 2. Pokalrunde hinausgekommen. Damals scheiterte der FCA im Viertelfinale in einem dramatischen Heimspiel mit 1:2 n.V. am RB Leipzig.

Schalke 04 nach 5:1-Auftakterfolg auf Talfahrt

Der FC Augsburg hatte diesmal die erste Runde mit einem 4:1-Sieg beim Regionalligisten Viktoria Berlin erfolgreich gemeistert. Schalke 04 besiegte den VfR Aalen auswärts mit 2:0. In die 2. Bundesliga ist der Traditionsklub durchwachsen gestartet. Nach dem 5:1-Auftakterfolg in der Veltins-Arena vor über 60.000 Zuschauern gegen Eintracht Braunschweig blieb die Mannschaft von Trainer Karel Geraerts gegen Nürnberg (1:3), Magdeburg (2:2) und Köln (1:3) sieglos.

Beim letzten Pokal-Spiel war noch Felix Magath Trainer von Schalke 04

Im Pokalwettbewerb traf der FCA erst einmal auf Schalke 04. Am 21. Dezember 2011 unterlag der damalige Zweitligist FCA dem Bundesligisten Schalke 04 zu Hause mit 0:1. Das Tor erzielte Jefferson Farfán in der 84. Minute auf Pass von Raul. Trainer der Knappen war Felix Magath.

FCA spielt am 22. November, einem Freitagabend beim FC Bayern München

Und auch in der Bundesliga wird das Flutlicht eingeschaltet, wenn der FCA bei den Bayern antreten muss. Denn die weitere Terminplanung der DFL ergab, dass der FCA am Freitag, dem 22. November, um 20.30 Uhr (DAZN) in München spielen muss.

Icon Vergrößern Möglich, dass die Allianz-Arena in München im Abendnebel leuchtet, wenn der FCA im November dort gastiert. Foto: Andreas Gebert, dpa Icon Schließen Schließen Möglich, dass die Allianz-Arena in München im Abendnebel leuchtet, wenn der FCA im November dort gastiert. Foto: Andreas Gebert, dpa

Auch an einem Freitagabend, nämlich den 4. Oktober, erwartet der FCA Borussia Mönchengladbach um 20.30 Uhr in der WWK-Arena.

Die weiteren Partien

Sonntag, 15. September, 15.30 Uhr

FCA – FC St. Pauli Freitag, 20. September, 20.30 Uhr

FCA – FSV Mainz 05 Samstag, 28. September, 15.30 Uhr

RB Leipzig – FCA Die genauen Terminierungen von Spieltag 6 bis 12 Freitag. 4. Oktober, 20.30 Uhr

FCA – Borussia Mönchengladbach Samstag, 19. Oktober, 15.30 Uhr

SC Freiburg – FCA Samstag, 26. Oktober, 15.30 Uhr

FCA – Borussia Dortmund Samstag, 2. November, 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg – FCA Sonntag, 10. November, 15.30 Uhr

FCA – TSG Hoffenheim Freitag, 22. November, 20.30 Uhr

FC Bayern München – FCA Samstag, 30. November, 15.30 Uhr

FCA – VfL Bochum