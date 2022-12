FC Augsburg

Was sich Maximilian Bauer für das neue FCA-Jahr erhofft

Plus Der Innenverteidiger des FC Augsburg kam bisher häufig zum Einsatz. Das könnte sich ändern, die Konkurrenzsituation ist mittlerweile wieder sehr groß.

Von Marco Scheinhof

Enrico Maaßen wird zwischendurch etwas lauter. "Bleibt eng am Gegenspieler, das ist doch nicht so schwer", ruft der Trainer des FC Augsburg über den Platz. Oder: "Ein bisschen mitdenken muss schon sein." Ganz zufrieden scheint Maaßen mit dem Wirken seiner Spieler an diesem Mittwochmorgen nicht. Nach dem Ende der Einheit, um kurz nach zwölf Uhr mittags, aber sagt er ganz entspannt: "Das war alles ganz normal und üblich." Im Fußball geht es eben manchmal etwas lauter zu.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

