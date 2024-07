Buntes Programm: Diese Spiele absolviert der FCA bis zum Ligastart

Seit Montag trainiert der FC Augsburg auf den Plätzen nahe der WWK Arena, an diesem Wochenende steht das erste Testspiel auf dem Programm. In einem Stadtderby trifft die Mannschaft aus der Fußball-Bundesliga auf den bayerischen Regionalligisten TSV Schwaben Augsburg (Samstag, 14 Uhr, Rosenaustadion). Die Partie ist für Trainer Jess Thorup und seine Spieler der Auftakt von etlichen Spielen in der Vorbereitung auf die Pflichtspielsaison. Diese beginnt mit der DFB-Pokalpartie beim Regionalligisten Viktoria Berlin (Sonntag, 18. August, 13 Uhr). Die Testspielgegner sind bunt gemischt, der FCA trifft auf Teams aus Afrika, England und Frankreich.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

DFB Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis