FC Augsburg

06:25 Uhr

Wer ersetzt Gouweleeuw und Bauer in der FCA-Innenverteidigung?

Plus Vor dem Gastspiel beim 1. FC Köln gehen FCA-Trainer Maaßen die Innenverteidiger aus. Gouweleeuw und Bauer sind gesperrt, Oxford und Uduokhai weiter verletzt. Wie kann Maaßen das Problem lösen?

Von Robert Götz

Eigentlich ist der FC Augsburg in der Innenverteidigung personell selbst für die Bundesliga quantitativ und qualitativ überdurchschnittlich besetzt. Der 23-jährige Reece Oxford und der 25-jährige Felix Uduokhai gelten als eines der talentiertesten Innenverteidiger-Duos in der ganzen Liga. Dazu kommt noch mit Kapitän Jeffrey Gouweleeuw, 31, ein routinierter und erfahrener Verteidiger. Fertig ist die Dreier-Kette. Neuzugang Maximilian Bauer, 22, von der SpVgg Greuther Fürth und der junge Däne Frederik Winther, 21, sollten langsam an das Niveau der anderen herangeführt werden. So war der Plan von Trainer Enrico Maaßen.

