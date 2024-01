FC Augsburg

Wie der FCA Bayer Leverkusen ärgern möchte

Plus Der Bundesliga-Tabellenführer ist noch ungeschlagen. Das soll sich am Samstag ändern - zumindest aus Augsburger Sicht. Personell hat Trainer Jess Thorup kaum Sorgen.

Von Marco Scheinhof

Mal nicht über Fußball sprechen, das kommt selten vor beim FC Augsburg. Trainer Jess Thorup aber was es wichtig, dass seine Spieler den Kurzausflug ins Pitztal nutzten, um abzuschalten. Für zwei Nächte war der Fußball-Bundesligist von Samstag bis Montag in den Bergen, am Montagnachmittag kehrte die Mannschaft samt Betreuerteam zurück. Sehr schöne Tage seien es gewesen, sagte Thorup am Dienstag. "Wir haben verschiedene Teambuilding-Maßnahmen unternommen, um noch enger zusammenzurücken", erklärte der Trainer.

Er wollte sehen, wie sich seine Spieler außerhalb ihrer gewohnten Komfortzone verhalten. Wie sie miteinander klarkommen, wenn das Hauptthema nicht der allgegenwärtige Fußball ist. Was er gesehen hat, hat dem Dänen gefallen. "Für mich war wichtig, dass wir viel gemeinsame Zeit haben", sagte Thorup. Und das hatten die Augsburger, die sich für die Unterbringung in einem Hotel entschieden hatten. Kurzzeitig war auch die Idee eines Campings in freier Natur aufgekommen, aber wieder verworfen worden.

