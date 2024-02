FC Augsburg

vor 46 Min.

Wie FCA-Sportchef Jurendic den Kader verändert hat

Plus Nach Ende der Winterwechselfrist erklärt der Sportdirektor des FC Augsburg seine Transferstrategie. Ein Neuer kommt aus Griechenland – und Ruben Vargas' Transfer nach Florenz scheitert.

Von Johannes Graf

Als Marinko Jurendic am frühen Donnerstagabend im Pressekonferenzraum der Augsburger Arena sitzt, blickt er nicht nur auf einen arbeitsreichen Tag zurück. Ein anstrengender Monat liegt hinter dem Sportdirektor des FC Augsburg, vor allem gegen Ende der Wechselfrist hatte der 46-jährige Schweizer noch reichlich zu tun. Im Gespräch wirkt er zufrieden. Was sich der Sportchef vorgenommen hatte, konnte er weitestgehend umsetzen. Die Hausaufgaben im Kader seien erledigt worden, so Jurendic. "Wir haben unser Ziel für die personelle Ausrichtung in der zweiten Saisonhälfte erreicht."

Jurendic, Heinz Moser (Leiter Entwicklung), Cheftrainer Jess Thorup und weitere Mitglieder im sportlichen Führungszirkel hatten im Herbst und vor der Weihnachtspause eingehend analysiert. Für den Winter hatten sie sich eine Transferstrategie zurechtgelegt, die von zwei Schwerpunkten geprägt war: verkleinern und verstärken. Für den Sportdirektor, der Anfang August seine Arbeit aufgenommen hatte, bot sich erstmals die Möglichkeit, selbst zu gestalten. Nicht mehr nur zu verwalten.

