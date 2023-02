Zwei Neuzugänge und der Chef stechen heraus: Der FCA in der Einzelkritik

Plus Gegen Hoffenheim schien es, als ob der FC Augsburg sich für seine engagierte Leistung nicht belohnen würde. Ein Startelfdebütant machte nachhaltig auf sich aufmerksam.

Rafal Gikiewicz Hinter dem Torwart lag das wohl schwächste Spiel der Saison. Gikiewicz musste liefern, wollte liefern. Das Problem: In Ermangelung von Hoffenheimer Chancen gab es kaum Gelegenheiten, um sich auszuzeichnen. Sah zuerst bei einer Halbfeldflanke Angelinos nicht gut aus, war dann aber zur Stelle beim Schuss von Kramaric acht Minuten vor Schluss. Note 3