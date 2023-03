Zwei Tore vor Flick: Nominiert der Bundestrainer FCA-Stürmer Mergim Berisha?

Plus Bei der 3:5-Niederlage gegen den FC Bayern erzielt der Mittelstürmer zwei Tore vor den Augen von Hansi Flick. Nominiert er ihn jetzt für die Nationalmannschaft?

Bundestrainer Hansi Flick hatte anscheinend am Samstagnachmittag viel Spaß in der Allianz-Arena. Auf jeden Fall unterhielt er sich lachend mit seinem Co-Trainer Markus Sorg, als wieder einmal eine Fernsehkamera auf den DFB-Chefcoach zoomte. Der 5:3 (4:1)-Sieg des FC Bayern München gegen den FC Augsburg bot aber auch viele positive Dinge für den obersten deutschen Fußball-Lehrer.