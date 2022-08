FC Augsburg

vor 21 Min.

Zwei Transfer-Rückschläge für den FC Augsburg

Plus Der FC Augsburg muss bei zwei Transfer-Bemühungen Rückschläge einstecken. Der FCA ist aber weiter auf der Suche nach Verstärkungen, auch wenn das Transferfenster nur noch bis Donnerstag offen ist.

Von Robert Götz

Dass der FC Augsburg den Mainzer Torhüter Finn Dahmen gerne in dieser Transferperiode verpflichtet hätte, daraus machte FCA-Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter keinen Hehl. Doch am Samstag, nach der 0:1-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim, ging er davon aus, dass dieses Kapitel vorerst geschlossen ist: "Herr Heidel (Sport-Vorstand beim FSV Mainz 05, Anmerkung der Redaktion) hat sich relativ klar geäußert und es ist ja schon länger her, dass wir uns das vorstellen konnten. Darum gehe ich davon aus, dass kein Transfer auf dieser Position stattfindet. Rafal Gikiewicz macht es ja auch gut. Das haben wir immer gesagt. Die Kritik, die da aufgemacht wurde, kam nicht von uns."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen