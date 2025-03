Kommt mit der neuen Haarfarbe bei Phillip Tietz die Torgefahr zurück?

Es ist mal wieder an der Zeit. Nicht nur aus optischen Gründen. Phillip Tietz mag Veränderungen - auch bei seiner Frisur. Meist allerdings auch dann, wenn es neue Impulse braucht. Oder wenn der Aberglaube Triebfeder für einen Besuch beim Friseur ist. Mit blonden Haaren zeigte sich der Stürmer des FC Augsburg sehr treffsicher. Zuletzt aber ließ beim 27-Jährigen der Tordrang nach. Sein letzter Treffer gelang ihm Anfang Dezember beim 2:2 in Frankfurt. Seitdem wenig Zählbares, was sich im Lebenslauf eines Profifußballers gut macht. Also ab zum Friseur und wieder auf blond wechseln. Am Freitag ist der Termin.

