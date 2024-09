FCA-Trainer Jess Thorup will die Defensivkrise mutig lösen

Bei der Frage, ob er sich nach dem ganzen VAR-Ärger rund um die 2:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 endlich mal ein ruhiges Spiel wünschen würde, musste Jess Thorup schmunzeln. Kurz zuvor hatte der Trainer des FC Augsburg die Partie als für aufgearbeitet erklärt. Der Däne überlegte kurz und antwortete dann: „Zuschauer wünschen sich aufregende Spiele. Ich bin emotional involviert. Als Trainer wünscht man sich mal einen ruhigeren, langweiligeren Tag. Aber am Ende geht es um Punkte. Daran müssen wir arbeiten. Für mich ist nicht so wichtig, wie das Spiel läuft.“ Also könnte man daraus schließen, er könnte mit einem schnöden 1:0-Auswärtssieg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig sehr gut leben.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Jess Thorup Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis