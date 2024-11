In diesen Tagen blickte Jess Thorup öfter auf die Webcam, die direkt in das Innere der Münchner Allianz-Arena zeigt. Da konnte der Trainer des FC Augsburg im Zehn-Sekunden-Takt zusehen, wie ein neuer Hybrid-Rasen für das Heimspiel des FC Bayern am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FCA in Rekordtempo verlegt wurde.

