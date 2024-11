Thorup verteidigt Aufstellung gegen FC Bayern – auch mit Blick aufs Bochum-Spiel

Die Anweisungen von Jess Thorup kommen laut und bestimmt. Der Trainer des FC Augsburg lässt am Dienstagvormittag Offensivaktionen trainieren. Genau die, die am Freitagabend beim 0:3 gegen den FC Bayern München gefehlt haben. Thorup will Intensität sehen, Konzentration. Gefällt ihm etwas nicht, geht er dazwischen. Am Ende der Trainingswoche wartet am Samstag (15.30 Uhr/Sky) das Heimspiel gegen den VfL Bochum. Gegen den Letzten, der gerade mal zwei Punkte bisher geholt hat.

