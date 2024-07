FCA stattet Jugendspieler Felix Meiser mit langfristigem Vertrag aus

Jugendspieler Felix Meiser erhält beim FC Augsburg einen langfristigen Vertrag. Das hat der Verein am Donnerstag mitgeteilt. Meiser gehört dem Verein seit der U13 an, spielte in der vergangenen Saison 22 Mal in der B-Jugend-Bundesliga und kam in der A-Jugend auf zwei Einsätze. Ebenso häufig wurde er für die deutsche U16-Nationalmannschaft nominiert.

Bereits zuvor hatte der Verein bekanntgegeben, dass Noahkai Banks und Mahmut Kücüksahin mit einem Vertrag ausgestattet worden waren. „Mein großer Traum ist es, bei den Profis in der Bundesliga das FCA-Trikot zu tragen“, zitiert der FCA den 17-jährigen Abwehrspieler Meiser in der Pressemitteilung. „Ich freue mich sehr, dass der FCA mein Potenzial sieht und so großes Vertrauen in meine Fähigkeiten setzt, dass ich hier langfristig die Chance habe, mich schrittweise an die Profimannschaft heranarbeiten zu können.“

Felix Meiser soll länger beim FC Augsburg bleiben

Sportdirektor Marko Jurendic sagt: „Mit 17 Jahren konnte Felix Meiser dank seinen athletischen und defensiven Stärken bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison erste Spieleinsätze bei der U19 absolvieren. Als junger U19-Jahrgang wird er nun mit gezielter individueller Förderung im Talentmanagement an den Herrenfußball bei der U23 und an den Profifußball herangeführt. Wir freuen uns, dass wir mit Felix einen weiteren jungen FCA-Nachwuchsspieler für den FCA-Weg gewinnen konnten und ihn auf dem Weg zum Bundesligaprofi begleiten und unterstützen können.“ (cup)