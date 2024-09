FCA nach Niederlage in Leipzig: Zwischen Herbstblues und Aufarbeitungsbedarf

Wie stark Jess Thorup die 0:4 (0:2)-Niederlage seiner Mannschaft bei RB Leipzig mitgenommen hatte, konnte der Trainer des FC Augsburg auch bei der Pressekonferenz nicht verbergen. Während sein Leipziger Kollege Marco Rose mit kraftvoller Stimme über das neu gewonnene Selbstvertrauen nach „einer ungemütlichen Woche“ nach zwei torlosen Bundesligaspielen redete, versuchte Thorup mit leiser Stimme, die zweite Niederlage in Folge zu erklären. „Wenn du dem Gegner innerhalb der ersten 15 Minuten zwei Gegentore schenkst, dann wird es gerade in Leipzig schwer“, sagte er enttäuscht. „Dann kommen wir besser ins Spiel und haben die größte Chance im Fußball zurückzukommen: einen Elfmeter. Den haben wir leider verschossen. In der Halbzeit haben wir darüber gesprochen, jetzt müssen wir so lange wie möglich im Spiel bleiben, um vielleicht mit dem 1:2 zurückzukommen. Doch nach 30 Sekunden sind wir 0:3 hinten. Dann war das Spiel für mich fast am Ende.“

