FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw ist in Kiel nicht an Bord

Normalerweise sind ein paar freie Tage vor Heiligabend für jeden Familienvater gar nicht so schlecht. Vielleicht noch ein paar Geschenke kaufen, den Christbaum in Ruhe aufbinden. Jeffrey Gouweleeuw, mehrfacher Familienvater, hielt am Samstagabend erst mal nicht viel von diesen Aussichten. Doch damit muss sich der Kapitän des FC Augsburg beschäftigen. Bei der 0:2-Niederlage gegen Bayer Leverkusen sah der Niederländer seine fünfte Gelbe Karte. Damit ist er für das nächste Bundesligaspiel des FCA am 21. Dezember bei Holstein Kiel gesperrt (Samstag, 15.30 Uhr/Sky).

