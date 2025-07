9:0 in Gersthofen – FCA gewinnt ersten Test locker

Der Empfang war freundlich. Als Sandro Wagner sich in seiner weiten schwarzen Hose und dem beigen T-Shirt der Trainerbank näherte, klatschten die Fans hinter der Bande. Der Star des FC Augsburg, so schien es, ist jetzt der Trainer. Sympathien fliegen dem 37-Jährigen in den ersten Tagen als Coach des Fußball-Bundesligisten zu. Letztlich gemessen wird Wagner an den Erfolgen, die er mit seinem neuen Klub feiern wird. Ob er tatsächlich eine aktive und attraktive Spielweise mit guten Ergebnissen vereinen kann.

Beim ersten Test gegen den TSV Gersthofen standen andere Dinge im Vordergrund. Die Partie bildete das Ende einer intensiven ersten Trainingswoche. Kondition aufbauen unter Wettkampfbedingungen sowie Lösungen in Ballbesitz finden – das stand im Mittelpunkt. Der Bezirksligist wehrte sich nach Kräften, letztlich war das Ergebnis standesgemäß. Der FCA siegte mit 9:0 (3:0). Ein lockerer Auftakt – nicht mehr und nicht weniger. Die Aussagekraft des ersten Test hält sich in Grenzen. Einerseits war der Gegner kein Maßstab, andererseits fehlten im Kader des FCA etliche Spieler. So werden erst in der kommenden Woche die Nationalspieler zurückerwartet.

Gleich in den ersten Minuten verdeutlichte die Mannschaft von Wagner, wie die Klubs zu verorten sind. Mit den ersten Angriffen erzielte der Erstligist die ersten Tore. Beim 1:0 bereitete Mert Kömür vor und Phillip Tietz vollendete (3.); beim 2:0 servierte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw per langem Schlag, ehe Henri Koudossou den Ball über Gersthofens Torhüter Mathias Wengenmayr hinweg ins Netz lupfte (6.). In der Folge stabilisierte sich der Bezirksligist. Zwar kamen die Spieler im Mittelfeld erwartungsgemäß selten an den Ball, doch die Abwehr hielt den Vorträgen der Augsburger besser stand. Kam der FCA doch mal zum Abschluss, parierte Wengenmayr. Erst gegen Neuzugang Robin Fellhauer (20.), später gegen Tietz (22.).

FC Augsburg leistet sich eine kurze Phase der Ideenlosigkeit

Danach kam der Spielfluss ins Stocken. Die intensive Trainingswoche machte sich ebenso bemerkbar wie die Sonne und die heißen Temperaturen. Wenig Bewegung ohne Ball und offensive Ideenlosigkeit sorgten dafür, dass sich der Gegner leichter auf Augsburgs Angriffe einstellen konnte. Nicht von ungefähr kam die beste Torchance der Gersthofer, nur knapp jagte Armin Sukalic den Ball übers Tor (32.). Danach agierten die Augsburger wieder konzentrierter und zielführender. Koudossou (33.) und Tietz (39.) scheiterten an Wengenmayr, präziser schloss Kyliane Dong ab. Der Neuzugang aus Frankreich schlenzte die Kugel ins rechte Eck zum 3:0 (43.).

Erlebte in Gersthofen seine Premiere als FCA-Trainer: Sandro Wagner.

In der Halbzeit tauschte Wagner seine Elf komplett aus. Auf dem Rasen stand fortan eine Mischung aus ehemaligen Leihspielern und Nachwuchstalenten. Im Sturmzentrum agierte Dion Beljo, der in der vergangenen Saison an Rapid Wien ausgeliehen war und nun seine Zukunft bei Dinamo Zagreb sehen soll. An Motivation mangelte es den Spielern jedenfalls nicht. Speziell die jungen Spieler wollte ihre Chance nutzen, sich beim Trainer anzutragen. Franz Xaver Bleicher (49.), Aiman Dardari (53.) und Tim Schnitzer (55.) schraubten das Ergebnis in die Höhe. Als nach einer Stunde auch noch Mauro Hämmerle traf, drohte den Gersthofern allmählich eine zweistellige Niederlage.

Dion Beljo trifft zum 8:0 für den FC Augsburg

Die zweite Trinkpause unterbrach den Spielfluss der Augsburger, die zusehends leichtes Spiel hatten. Beljo verdingte sich meist als Wandspieler, bereitete einmal mustergültig für Bleicher vor – und traf dann selbst. Mit der Brust drückte er den Ball zum 8:0 über die Linie (74.). Schnitzer traf nach einem Eckball zum 9:0 (86.). Zumindest blieb dem Gastgeber bei der Wagner-Premiere die Zweistelligkeit im Ergebnis erspart, weil Beljo kurz vor Schluss an Gersthofens Torhüter Julian Lippmann scheiterte.

FC Augsburg (1. Hälfte) Klein – Banks, Gouweleeuw, Schlotterbeck – Wolf, Fellhauer, Maier, Koudossou – Dong, Kömür – Tietz

(2. Hälfte) Klein - Meiser (83. Deger), Bauer, Colina (83. Stegmiller) – Hämmerle, Breithaupt, Sorg – Schnitzer, Bleicher (83. Dreo), Dardari – Beljo

Tore 0:1 Tietz (3.), 0:2 Koudossou (6.), 0:3 Dong (43.), 0:4 Bleicher (49.), 0:5 Dardari (53.), 0:6 Schnitzer (55.), 0:7 Hämmerle (60.), 0:8 Beljo (74.), 0:9 Schnitzer (86.) Schiedsrichter Nouhoum Zuschauer 3.000