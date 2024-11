FCA-Profis sorgen bei Länderspielen für Schlagzeilen

Elvis Rexhbecaj versuchte zu schlichten, versuchte deeskalierend einzuwirken, stellte sich auch Rumäniens Mittelstürmer Denis Alibec mutig im Gerangel in den Weg. Aber als entschieden war, dass Kosovo in der Nachspielzeit des Nations-League-Spiels aus Protest das Spielfeld in Bukarest verlassen würde, ging auch der 27-jährige Profi des FC Augsburg entschlossen vom Feld und kehrte nicht wieder. Das Spiel wurde dann später abgebrochen.

