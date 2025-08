Marius Wolf geht beim FC Augsburg in seine zweite Saison. Die vergangene sei in Ordnung gewesen, sagt er im Trainingslager in Kollerschlag. Für die neue Runde unter Sandro Wagner erhofft er sich eine Steigerung. Vor allem auch für sich selbst. Und er freut sich, eine neue Rückennummer zu haben. Er wechselt von der 11 zur 27, die zuletzt Arne Engels hatte.

