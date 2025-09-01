FCA-Spieler Tim Breithaupt sucht sein Glück bei der Fortuna

Kurz vor Ende der Sommertransferperiode hat der FC Augsburg noch ein wenig Platz in seinem Kader geschaffen und sich mit Fortuna Düsseldorf auf eine Leihe von Tim Breithaupt verständigt. Der 23-Jährige wird bis zum Saisonende für den Tabellenzwölften der 2. Bundesliga auflaufen. Im Anschluss besitzen die Rheinländer eine Kaufoption.

Die Rheinländer reagieren damit auf den kurzfristigen Abgang von Giovanni Haag. Der 25-jährige Franzose wollte in sein Heimatland zurück. Fortuna lieh ihn an den französischen Zweitligisten Red Star Paris aus und kompensierte den Abgang nun mit Breithaupt.

Tim Breithaupt kam vom Karlsruher SC

Breithaupt holte der FCA im Sommer 2023 vom Karlsruher SC für rund 2,5 Millionen Euro und stattete ihn mit einem Vertrag bis 2028 aus. Bisher konnte sich der gebürtige Offenburger nicht richtig durchsetzen. Zuletzt war er in der Rückrunde an den 1. FC Kaiserslautern ausgeliehen.

„Durch die erneute Leihe soll Tim weiter den nötigen Wettkampfrhythmus erhalten und Minuten auf hohem Spielniveau sammeln. Deshalb sind wir überzeugt davon, dass der Wechsel in dieser Situation die bestmögliche Lösung für alle Beteiligten ist“, wird FCA-Sportdirektor Benjamin Weber in der Pressemitteilung zitiert..