FCA will nach dem dramatischen Pokalsieg jetzt Eintracht Frankfurt überraschen

Es dauerte lange, bis die Pokalhelden am Donnerstag nach dem Pokalfight gegen den Karlsruher SC in der Früh ins Bett fallen konnten. Erst um 4 Uhr erreichte der Bus des FC Augsburg die WWK-Arena. Im Gepäck einen 7:6-Sieg nach Elfmeterschießen gegen den Zweitligisten und die dritte Teilnahme am Viertelfinale in der Vereinsgeschichte.

Radfahren in der Kabine des Wildparkstadions

Nach den emotionalen Jubelfeiern mit den Fans und in der Kabine im Wildparkstadion begannen dort am Mittwoch gegen Mitternacht schon die ersten Regenerationsmaßnahmen. Auf mitgebrachten Spinningrädern wurde ausgeradelt, entsprechende Drinks und Essen den Spielern gereicht. Denn schon am Samstag (15.30 Uhr, Sky) muss der FCA in der Bundesliga beim Tabellenzweiten Eintracht Frankfurt antreten. 120 Minuten mussten die FCA-Spieler bis zur letzten Sekunde auf extrem seifigen und darum kräfteraubenden Rasen kämpfen, um sich mit einem Lastminute-Tor zum 2:2 ins Elfmeterschießen zu retten, das der FCA 5:4 gewann.

FCA-Profis nach Einzug ins DFB-Pokal-Viertelfinale gegen Frankfurt topmotiviert

Für die Spieler sei die Belastung kein Problem, sagte FCA-Trainer Jess Thorup bei der Spieltagskonferenz am Freitag vor dem Abschlusstraining. Die sind nach dem Pokalfight mit glücklichem Ausgang top motiviert, sagt der Coach: „Jeder will spielen.“ Ein Beispiel: Marius Wolf musste in der Verlängerung mit Krämpfen ausgewechselt werden, am Donnerstag war er der Erste, der am Nachmittag wieder in der Kabine war. Für Wolf, er spielte von Januar 2017 bis Sommer 2018 für die Eintracht, und Kristijan Jakic, er wechselte im Januar 2024 zunächst auf Leihbasis von der Eintracht nach Augsburg und wurde im Sommer fest verpflichtet, wird es eine Rückkehr an einen alten Arbeitsplatz. Wie viel Thorup zum Abschluss der Englischen Woche wirklich rotiert, wird er kurzfristig nach den Eindrücken der letzten Trainingseinheit entscheiden. Denn er sieht die Belastung etwas anders als seine Spieler: „Die ersten beiden Spiele sind kein Problem, das dritte hat es dann in sich.“

Kehrt Dimitrios Giannoulis in die FCA-Startelf zurück?

Gute Chancen auf eine Rückkehr hat dabei Linksverteidiger Dimitrios Giannoulis nach einem auskurierten Adduktorenproblem, das im Spiel gegen Bayern München aufgetreten war. Er trainiert wieder voll mit: Thorup: „Wenn er bereit ist, ist er eine Möglichkeit, um zu starten. So lange war er ja nicht raus.“ Für ihn bekäme Henri Koudossoueine eine Pause.

Pokalheld Finn Dahmen hat sich an der Schulter verletzt

Die Reise nach Frankfurt konnte Pokalheld Finn Dahmen nicht antreten. Die Nummer zwei des FCA, hinter Stammtorhüter Nedijko Labrovic, wird derzeit nur im Pokal eingesetzt. Dort hatte er sich in Karlsruhe in der Verlängerung eine Bänderdehnung im Schulterbereich zugezogen, hielt aber durch und parierte im Elfmeterschießen den letzten KSC-Elfmeter. „Es ist nichts Strukturelles. Aber er hat Schmerzen“, erklärte Thorup, der in der Bundesliga aber sowieso auf Labrovic im Tor setzt. Lange Zeit hoffte man beim FCA, am Abend war klar: Dahmen fällt aus.

Noch nicht entschieden hat sich Thorup, wie er den lange verletzten Ruben Vargas einsetzt, der in letzter Sekunde den FCA in Karlsruhe mit dem 2:2 in das Elfmeterschießen rettete und dort auch einen Strafstoß verwandelte. 90 Minuten traut er dem Schweizer aber noch nicht zu.

Aber egal, wer spielt, Thorup weiß auch, dass es eine Leistungssteigerung gegenüber dem 1:0 gegen Bochum und dem Pokalsieg in Karlsruhe braucht, um in Frankfurt bestehen zu können. Thorup setzt dabei auch auf den Pokal-Schub. „Man merkt in der Kabine die Freude, was der Pokalsieg bedeutet. Ich hoffe, dass wir diesen Glauben und dieses Selbstvertrauen mitnehmen können.“

FCA-Jess Thorup: „Eintracht spielt eine überragende Saison“

Das wird der FCA auch brauchen, denn die Frankfurter haben sich als erster Bayern-Verfolger in der Bundesliga herauskristallisiert, gewannen ihre letzten vier Punktspiele. „Sie spielen eine überragende Saison und sind eine Spitzenmannschaft“, hält Thorup von der Eintracht große Stücke.

Verteidiger des FC Augsburg sind auf Stürmerstar Omar Marmoush vorbereitet

Großen Anteil hat daran Stürmerstar Omar Marmoush. Alleine in der Bundesliga hat der 25-jährige Ägypter 13 Mal getroffen und acht Vorlagen gegeben „Jeder spricht über Marmoush“, sagte Thorup und fügte an: „Egal, was er berührt, wird zum Tor oder Assist.“ Stoppen will er den Überflieger im Kollektiv, aber natürlich hat er gerade seine Defensivspieler mit etlichen Video-Sequenzen auf den Frankfurter Fixpunkt vorbereitet.

Ansonsten hofft er mit einer gesunden Mixtur die Sieglosserie in der Ferne beenden zu können: „Wir müssen mutig nach vorne spielen, dürfen aber die Defensive nicht vernachlässigen.“

Eintracht Frankfurt ist im Pokal ausgeschieden

Unschlagbar ist die Eintracht nicht und Marmoush trifft auch nicht immer. So schieden die Hessen im DFB-Pokal-Achtelfinale bei RB Leipzig mit 0:3 aus. Da ist der FCA den Hessen auf jeden Fall ein Positiverlebnis voraus.