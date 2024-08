FCA-Stürmer Phillip Tietz empfiehlt sich für einen Startelf-Einsatz

Auf diesen Moment hatte Phillip Tietz an diesem Nachmittag lange Zeit hingearbeitet. Kurz vor Abpfiff war es dann doch noch so weit. In der Nachspielzeit verbuchte der Angreifer des FC Augsburg sein persönliches Erfolgserlebnis in Berlin. Der 27-Jährige nickte den Ball zum Endstand ins Netz. „Für einen Stürmer ist es immer gut zu treffen. Vor allen Dingen, wenn du weißt, es ist nächste Woche wieder ein Pflichtspiel“ betonte Tietz im Nachgang der Partie.

