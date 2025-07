Wo Hans seinen Platz beim FCA finden könnte

Vor den bisherigen Testpartien hatte Sandro Wagner seinen FC Augsburg kaum über den Gegner informiert. Da ging es darum, Spielzeit zu sammeln, die Systemfrage stand hinten an. Dieses Mal allerdings wird die Vorbereitung ähnlich wie vor einem Bundesliga-Spiel sein. Im Doppeltest gegen Crystal Palace in Bad Wimsbach will der neue Coach weiter an den Abläufen arbeiten und Ideen umgesetzt sehen (Freitag, 16 und 18 Uhr). Trainer sprechen gerne von einem ersten Härtetest, der anhand der Aufstellung Hinweise für den Saisonstart liefern könnte. Entsprechend bereitet Wagner seine Mannschaft intensiv auf den Premier-League-Klub um Trainer Oliver Glasner vor.

