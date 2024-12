Der Weg des FCA ins Pokal-Halbfinale führt über Stuttgart

Der FCA trifft im Viertelfinale des DFB-Pokals auswärts auf den VfB Stuttgart. Ein schweres Los für den FCA, das am Sonntag unter den Augen von Ziehungsleiter und DFB-Vizepräsident Peter Frymuth Handball-Nationalspieler Julian Köster zog. Bis es dazu kam, dauerte es aber ein bisschen. Denn der 24-jährige Silbermedaillen-Gewinner von Paris musste zuerst die Viertelfinal-Paarungen der Frauen abarbeiten. Köster holte dann in der dritten Runde bei den Männern zuerst den VfB aus der Lostrommel und dann die FCA-Kugel. Die Ziehung fand unter der Moderation von Lili Engels im Fußballmuseum in Dortmund statt. Die anderen Paarungen bei den Männern lauten: RB Leipzig - VfL Wolfsburg, Arminia Bielefeld - Werder Bremen und Bayer Leverkusen - 1. FC Köln. Gespielt wird am 4./5. Februar und am 25./26. Februar.

In der Bundesliga trifft der FC Augsburg erst zum Start nach der Winterpause am 12. Januar zu Hause auf den VfB Stuttgart. Das ist dann der 16. Spieltag.

Dramatisches Pokalspiel beim Karlsruher SC mit Finn Dahmen als Held

Der Weg des FC Augsburg ins Viertelfinale war in dieser Saison am Ende spektakulär und dramatisch. Im Achtelfinale lag der FCA beim Zweitligisten Karlsruher SC bis in die letzten Sekunden der Nachspielzeit in der Verlängerung trotz einer zwischenzeitlichen 1:0-Halbzeitführung von Samuel Essende (40.) mit 1:2 zurück, ehe Ruben Vargas den FCA mit dem 2:2 (120.+3) in das Elfmeterschießen rettete. Dort schlug Elfmeterkiller Finn Dahmen, der schon in der regulären Spielzeit einen Strafstoß gehalten hatte, noch einmal zu. Und als Maximilian Bauer sicher den Schlusspunkt zum 5:4 setzte, war der Viertelfinaleinzug perfekt.

In der ersten Runde hatte sich der FCA mit 4:1 beim Regionalligisten Viktoria Berlin durchgesetzt, in der zweiten Runde hatte der FCA zuhause den Zweitligisten Schalke 04 mit 3:0 besiegt.

Ein Tor von Alfred Finnbogason reicht gegen RB Leipzig nicht

Für den FCA ist es erst der dritte Einzug in ein DFB-Pokal-Viertelfinale in der Vereins-Geschichte.

Alfred Finnbogason (Nr. 27) freut sich mit seinen Teamkollegen Philipp Max, André Hahn und Konstantinos Stafylidis über das 1:1 gegen Leipzig.

In der Saison 18/19 scheiterte man dort gegen RB Leipzig mit 1:2 (1:1) nach Verlängerung, Torschütze war damals Alfred Finnbogason, der in der Nachspielzeit zum 1:1 ausgeglichen hatte.

FCA scheitert in der Saison 09/10 im Halbfinale an Werder Bremen

In der Saison 09/10 gelang dem damaligen Zweitligisten unter Trainer Jos Luhukay sogar der Sprung ins Halbfinale. Im Viertelfinale hatte der FCA zu Hause den Ligakonkurrenten MSV Duisburg mit 5:0 abgefertigt. Im Halbfinale platze dann aber beim Bundesligisten Werder Bremen mit 0:2 der Traum vom Halbfinale.

Jetzt muss der FC Augsburg zum VfB Stuttgart reisen. Diese Paarung gab es im DFB-Pokal übrigens noch nie.