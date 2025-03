FCA setzt beim Frauenfußball auf neuen Trainer, neue Koordinatorin – und organisches Wachstum

Erzählt Jürgen Fuchs von seinen ersten Wochen, ist seine Begeisterung zu spüren. „Das lässt sich alles sehr gut an. Die Spielerinnen sind wissbegierig und spielen einen schönen Fußball“, sagt er. Der 53-Jährige erzählt von einer „neuen Erfahrung“, davon, dass er sich „gerne positiv überraschen“ lassen wolle. Fuchs ist in der hiesigen Amateurfußballszene kein Unbekannter. Hat jahrelang selbst gekickt, unter anderem beim FC Augsburg, als dieser noch ein Bayernligist war. Anschließend wurde er Trainer, betreute über zwei Jahrzehnte Freizeitkicker. Und doch ist für Fuchs alles ein wenig anders in seiner neuen Tätigkeit.

