FCA: Arne Engels flirtet mit Celtic Glasgow

Der FC Augsburg ist einer der umtriebigsten Bundesligisten in dieser Transferperiode. Bisher steht der Verein mit offiziell 18 Zugängen (inklusive der zurückgekehrten Leihspieler) und 15 Abgängen (inklusive der Leihenden) in den diversen Statistiken. Natürlich kann man die Personalien auch ein wenig anders einordnen, doch es gibt schon einen gewissen Überblick über die massive Rochade, die wieder einmal im Bundesliga-Kader bisher vonstattenging. Und da das Transferfenster noch bis Freitag offen ist, wird der eine oder andere Transfer dazukommen.

Felix Uduokhai ist beim Medizincheck in Istanbul

So wurde Innenverteidiger Felix Uduokhai am Sonntagabend auf dem Istanbuler Flughafen schon begeistert von den Besiktas-Fans begeistert empfangen. Der Vollzug der Leihe mit Kaufverpflichtung, die dem FCA bis zu 7,5 Millionen Euro einbringen kann, wird in Kürze erwartet.

FC Augsburg will zwischen zehn und 15 Millionen Euro Ablöse für Engels

Anscheinend bahnt sich auch der Abschied von Mittelfeld-Talent Arne Engels an. Der 20-jährige Belgier stand beim Bundesliga-Auftakt beim 2:2 gegen Werder Bremen noch als Spielmacher in der Startelf, soll sich persönlich aber mit dem schottischen Meister Celtic Glasgow schon über einen Wechsel geeinigt haben. Das berichten unter anderem englische Medien. Allerdings ist Engels beim FCA noch unter Vertrag und das bis 2027. Grundsätzlich würd der FCA gerne mit Engels weiter arbeiten, scheint aber einem Transfer auch nicht abgeneigt zu sein. Glasgow soll dem Vernehmen nach rund 7,5 Millionen Euro Ablöse eingeplant haben, der FCA soll aber eher an eine Summe zwischen zehn und 15 Millionen Euro denken. Konkrete Verhandlungen stehen aber noch aus. Es wäre eine hübsche Rendite, kam Engels doch im Januar 2023 für gerade mal 100.000 Euro (!) vom FC Brügge II zum FCA. Celtic würde Engels, so ist zu lesen, als Ersatz für Matt O‘Riley holen. Der Top-Spieler wechselt zum englischen Premier League-Klub Brighton & Hove Albion und dem deutschen Trainer Fabian Hürzeler.