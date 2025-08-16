Icon Menü
Hallescher FC: Aufstiegsambitionen und DFB-Pokal-Herausforderung für FCA

FC Augsburg

Warum FCA-Gegner Hallescher FC kein normaler Regionalligist ist

In den ersten Saisonspielen hat der Hallesche FC seine Aufstiegsambitionen eindrucksvoll mit Leben gefüllt. Über einen Klub aus dem Osten, der schon im Europapokal aktiv war.
Von Johannes Graf
    Robert Schröder lebt an der Seitenlinie den Fußball. Mit dem Hallescher FC soll er in die dritte Liga zurückkehren.
    Robert Schröder lebt an der Seitenlinie den Fußball. Mit dem Hallescher FC soll er in die dritte Liga zurückkehren. Foto: Jan Hübner

    Wer sich einen Eindruck davon verschaffen möchte, wie Robert Schröder an der Seitenlinie tickt, der sollte sich eine Szene im jüngsten Ligaspiel anschauen. Nachdem der defensive Mittelfeldspieler Niclas Stierlin einen der fünf Treffer gegen Hertha Zehlendorf erzielt hatte, schrie er seinen Co-Trainer Sascha Prüfer sekundenlang förmlich an. Aus purer Freude, versteht sich. Während eines Fußballspiels kann Schröder, der Trainer des Halleschen FC, kaum an sich halten. Umtriebig und aktiv agiert der 37-Jährige an der Seitenlinie, fuchtelt wild mit den Händen, keine Sekunde kann er stillhalten. Fortwährend versucht er, seiner Mannschaft zu helfen.

