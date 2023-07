FCA-Torhüter Finn Dahmen: "Mein Anspruch ist, Nummer eins zu sein"

Plus Mit Finn Dahmen hat der FC Augsburg eine potenzielle Stammkraft fürs Tor verpflichtet. Ein Gespräch über seinen verspäteten Wechsel, den Konkurrenzkampf mit Koubek und die Torhütersituation in der Nationalmannschaft.

Herr Dahmen, Sie haben Borussia Dortmund mit Mainz 05 die Meisterschaft versaut. Unter anderem haben Sie am letzten Spieltag in Dortmund einen Elfmeter gehalten. Wie wütend waren Spieler und Fans auf Sie?



Finn Dahmen: Direkt nach dem Spiel haben sich schon Fans gemeldet, haben die eine oder andere Nachricht hinterlassen. Aber es war nichts allzu Schlimmes dabei.

War das ein Abschied, wie man ihn sich wünscht? Mit einer herausragenden Leistung und einem Erfolg in Dortmund?



Dahmen: Ja, klar. Für mich persönlich und uns als Mannschaft war das cool. Schade war es natürlich für Dortmund, dort kenne ich manchen Spieler. Ich hätte ihnen die Meisterschaft gegönnt, aber darauf konnten wir keine Rücksicht nehmen.