So geht FCA-Trainer Jess Thorup in die Trainingswoche

Gegen Ende der Partie wackelte die Abwehr des FC Augsburg bedenklich. Denkbar knapp strich der Ball am linken Pfosten des Augsburger Tores vorbei, beinahe hätte der Außenseiter noch den Ausgleich erzielt. So blieb am Ende ein 2:1 (1:0)-Erfolg gegen das tansanische Team Young Africans SC stehen, der Trainer Jess Thorup nicht wirklich begeisterte. Mit der ersten Halbzeit sei er noch ganz zufrieden gewesen, meinte der 54-Jährige im Nachgang der Partie im Bauch des WM-Stadions von Mbombela. „Wir haben das Spiel kontrolliert, haben gute Bälle nach vorne gespielt und uns Chancen erarbeitet. In der ersten Hälfte haben wir gut gespielt.“

