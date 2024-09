Beim FC Augsbug muss sich etwas ändern

Natürlich gab es am Samstag beim Gastspiel des FC Augsburg bei RB Leipzig auch lichte Momente. Wie bei der Entstehung des Elfmeters, als Dimitrios Giannoulis schön freigespielt wurde. Oder wie in den ersten zehn Minuten, als man konzentriert RB im Zaum hielt. Doch alles in allem ist das viel zu wenig, um Bundesliga-Ansprüchen gerecht zu werden. Und da sind nicht mal die gehobenen Ansprüche gemeint, die der FCA auch selbst formuliert hat. Jetzt müssen sich schleunigst nach diesem gebrauchten Nachmittag und vier Gegentoren in Leipzig alle FCA-Beteiligten an die eigene Nase fassen, wirklich alle.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

RB Leipzig Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis