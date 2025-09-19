Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten
FC Augsburg
Icon Pfeil nach unten

Mainz 05 bereit für Comeback: Paul Nebel und Nadiem Amiri als Schlüsselspieler gegen Augsburg

FC Augsburg

Das Mainzer Erfolgsduo ist wieder vereint

Der FSV Mainz 05 wartet in der Bundesliga noch auf den ersten Sieg. Mit der Rückkehr des kreativen Duos Paul Nebel und Nadiem Amiri soll gegen den FCA die Wende gelingen.
Von Robert Götz
    • |
    • |
    • |
    Zwei Mainzer bei der Nationalmannschaft: Nadiem Amiri (links) und Paul Nebel freuen sich über den Treffer von Amiri gegen Nordirland.
    Zwei Mainzer bei der Nationalmannschaft: Nadiem Amiri (links) und Paul Nebel freuen sich über den Treffer von Amiri gegen Nordirland. Foto: Witters

    Als Paul Nebel die Medaille für das Tor des Monats Juni überreicht wurde, hatte der 22-jährige Fußball-Profi des FSV Mainz 05 Probleme, die kleine Schatulle zu öffnen. Nur gut, dass ihm Überbringer Nadiem Amiri half. Sein 28-jähriger Mannschaftskollege kennt die Tücken. Er war 2021 selbst von den Zuschauern der „Sportschau“ zum Torschützen des Monats gewählt worden, damals noch für Bayer Leverkusen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden