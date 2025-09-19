Das Mainzer Erfolgsduo ist wieder vereint

Als Paul Nebel die Medaille für das Tor des Monats Juni überreicht wurde, hatte der 22-jährige Fußball-Profi des FSV Mainz 05 Probleme, die kleine Schatulle zu öffnen. Nur gut, dass ihm Überbringer Nadiem Amiri half. Sein 28-jähriger Mannschaftskollege kennt die Tücken. Er war 2021 selbst von den Zuschauern der „Sportschau“ zum Torschützen des Monats gewählt worden, damals noch für Bayer Leverkusen.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mainz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Paul Nebel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis