Holstein-Schreck Marius Wolf kehrt zurück – FCA-Profi will Kiel erneut bezwingen

Marius Wolf hat in seinem Fußballer-Leben mit seinen 29 Jahren schon einige Stationen vor dem Zwischenstopp beim FC Augsburg hinter sich. Er kennt einige der berühmtesten Fußballarenen in Europa. Mit Borussia Dortmund spielte er in der Champions League schon im Pariser Prinzenparkstadion gegen PSG oder im Giuseppe-Meazza-Stadion gegen den AC Mailand. Aber, und damit hat er fast allen seiner Mannschaftskollegen beim FCA etwas voraus, auch im Holstein-Stadion in Kiel hat er seinen Beruf schon ausgeübt. Dort tritt der FCA am Samstag (15.30 Uhr/Sky) zum letzten Bundesligaspiel im Jahr 2024 an.

