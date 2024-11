Mergim Berisha auf Ab- und Umwegen

In seiner Karriere musste Mergim Berisha so manchen Umweg gehen, ums ans Ziel zu gelangen. Der Blick in seine Transferaktivitäten verrät, dass der Fußballprofi eher selten für längere Zeit bei einem Klub heimisch wurde. Gründe dafür kann es derlei viele geben: einen Trainer, der nicht auf den Spieler setzt; einen Spieler, der nicht die erhoffte Leistung bringt; eine Verletzung, die zurückwirft; oder auch Disziplinlosigkeiten, die einen aufs Abstellgleis schieben. Vor allem die ersten Jahre von Berishas Karriere prägten ständige Wechsel und Leihen.

