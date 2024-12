Eigengewächs Mert Kömür gibt dem FCA ein Gesicht

Beinahe jeden Morgen erledigt Mert Kömür einen wichtigen Job. Ehe er ins Training nach Augsburg fährt, bringt er seinen dreijährigen Bruder in den Kindergarten. Kömür, 19, ein Familienmensch, wohnt noch bei seinen Eltern in Dachau. An einen Auszug hat er bislang keinen Gedanken verschwendet. Mit einem Lächeln fügt er hinzu: „Ich glaube, sie sind ganz froh, dass ich noch bei ihnen lebe.“ Seine Eltern sind immer mit dabei, wenn der Jungprofi seiner Leidenschaft nachgeht. Sie haben ihn unterstützt, als er beim TSV 1860 München das Nachwuchsleistungszentrum besuchte, ebenso, als er mit 14 Jahren zum FC Augsburg wechselte. Das Ziel war klar: Fußball zum Beruf machen.

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bayer 04 Leverkusen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis