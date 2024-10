Pyrotechnik-Verbote allein helfen nicht weiter

Zwar lassen Polizei, Klubs und Dachorganisationen im Profifußball den gemeinen Stadiongänger glauben, sie hätten die aktive Fanszene im Griff, letztlich lügen sie sich aber in die Tasche. Bestes Beispiel: Pyrotechnik. Wenn fanatische Fans bengalische Fackeln zünden wollen, lassen sie sich bislang von nichts und niemandem daran hindern. Schärfere Einlasskontrollen können helfen, letztlich würden sie allerdings nicht die Ursache des Übels bekämpfen und zur Eskalation beitragen.

Das Problem liegt tiefgründiger. Noch immer wissen Vereine nicht, wie sie mit dem harten Kern einer aktiven Fanszene, den sogenannten Ultras, umgehen sollen. Vertrauen und Entgegenkommen werden missbraucht. Ultras werden für eindrucksvolle Choreografien und leidenschaftliche Anfeuerung geschätzt, im Gegenzug setzen sie sich über Regeln und Verbote hinweg. Auf Bannern transportieren sie Botschaften, die mal hintersinniger, oftmals aber auch einfach nur beleidigend gestaltet sind. Autoritäten wie die Polizei erkennen sie nicht an, stattdessen halten sie sich an einen eigenen Kodex und ergötzen sich an anarchischen Pyro-Inszenierungen.

Vorfall beim FC-Spiel mit Pyrotechnik: Wasser auf die Mühlen der Hardliner

Für Ultras zählt Pyrotechnik zur eigenen Folklore. Über die Jahre hat sie sich zudem zu einer Form des Protests entwickelt. Vorfälle wie beim Spiel in Augsburg sind Wasser auf die Mühlen der Hardliner, die noch mehr Verbote und noch schärfere Sanktionen fordern. Eine Annäherung oder Teillegalisierung in bestimmten Bereichen des Stadions rückt so in weite Ferne. Letztlich wird sich das Problem einzig innerhalb der Klubs lösen lassen. Indem man mit- und nicht übereinander spricht.

Klar ist aber auch: Alles hat seine Grenzen. Diese Grenze ist nicht erst überschritten, wenn Personen zu Schaden kommen. Recht und Gesetz müssen überall gelten. Wird im Stadion weiterhin Pyro gezündet, sind zwingend härtere Strafen erforderlich. Klubs erwirtschaften Millionen mit der Vermarktung der TV-Rechte. Nur empfindliche Strafen bewegen zum Umdenken.