Warum RB Leipzig der Angstgegner des FCA ist

Trainer Jess Thorup, 54, kann von sich behaupten, dass er gegen RB Leipzig noch nie verloren hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass der Däne erst einmal mit dem FC Augsburg auf RB Leipzig getroffen ist. Mitte Februar trennten sich die Klubs 2:2. Erst war der FCA in Führung gegangen, dann Leipzig, Ermedin Demirovic glich schließlich zum Endstand aus. Zumindest hatten die Augsburger nicht verloren. Leipzig ist über die Jahre zu einem Angstgegner der Augsburger geworden, gegen keinen anderen Bundesligisten liest sich die Bilanz so negativ. Wenn Thorups Team am Samstag in Sachsen antritt (15.30 Uhr/Sky), unternimmt der FCA einen weiteren Anlauf, erstmals in Leipzig zu gewinnen.

