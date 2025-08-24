Wagners Einstand gelingt – doch der Trend muss nachhaltig sein

Der 3:1-Sieg gegen den SC Freiburg war wirklich eine gelungene Bundesliga-Premiere für Sandro Wagner als Cheftrainer. Die Mannschaft zeigte schon seine Handschrift: nicht unbedingt offensiver eingestellt als unter Jess Thorup, aber mit einer erkennbar aggressiveren und mutigeren Spielanlage. An der Seitenline war der Unterschied am deutlichsten sichtbar: Wagner coachte unheimlich lautstark und emotional.

Doch bei allem Jubel darf man nicht übersehen: Der FCA hatte in diesem Spiel auch das nötige Glück. Die Freiburger erspielten sich durchaus ihre Chancen, Torhüter Finn Dahmen hielt stark – und ein Tor wurde nach VAR-Eingriff aberkannt. Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Dass es am Ende reichte, spricht einerseits für die beeindruckende Effizienz der Augsburger in der ersten Hälfte, zeigt aber auch, dass noch viel Arbeit vor Wagner liegt.

Der Auftaktsieg des FC Augsburg ist ein wichtiges Signal

Trotzdem ist dieser Auftaktsieg ein wichtiges Signal. Die Mannschaft wirkte belebt, der Plan des Trainers war zu erkennen – und auch der Funke auf die Fans ist am Samstag übergesprungen, was sich bei den Feiern nach dem Schlusspfiff zeigte. Wagner bringt frischen Wind mit, einen neuen Ton, eine klare Idee.

Aber: Es ist nur eine Momentaufnahme. Der Bundesliga-Alltag ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Entscheidend wird sein, ob es dem neuen Trainer gelingt, diese Energie dauerhaft zu konservieren – und in stabile Leistungen zu überführen. Ein Punkt, der genau beobachtet werden wird: Wagners leidenschaftliche Art an der Seitenlinie. So motivierend sie für die Mannschaft sein kann, birgt sie auch Risiken. Er darf nicht überziehen. Hier ist Fingerspitzengefühl gefragt – Emotion ja, aber mit Maß.

Und die nächste Herausforderung hat es gleich in sich: Am kommenden Samstag wartet mit dem FC Bayern München der Rekordmeister – und damit eine echte Nagelprobe. Man darf gespannt sein, ob Trainer Sandro Wagner taktisch erneut überraschen kann.