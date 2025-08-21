FCA: Die Wagner-Festspiele in der Bundesliga können beginnen

Eines war Sandro Wagner schon bei seinem Dienstantritt beim FC Augsburg vor ein paar Wochen ganz wichtig und er betonte es auch immer wieder, dass er sich selbst weitestgehend aus den Schlagzeilen heraushalten will. Doch pünktlich zum Bundesligastart seiner Mannschaft am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg produzierte er die in Mengen.

Sandro Wagner saugt jeden Tag sein Auto aus

Man braucht nur mal in der Google-Suche „Sandro Wagner“ eingeben und auf „News“ zu gehen. Da springen einen die Überschriften seit Mittwoch nur so entgegen, die aus einem langen Podcast gebildet wurden. „Ich war Assi und bin Assi irgendwie“ (über seine Herkunft), „Ich sauge jeden Tag mein Auto“ (über seine Macken), „Hätte sportlich für sie getötet“ (über seine Trainer) oder „Ich habe Weingläser gehört“ (über seine Ausbootung vor der WM 2018 durch Jogi Löw). Mit dem Spiel in Freiburg hatte so gut wie keine zu tun.

Sandro Wagner: „Die Spieler sind wichtig, der FCA ist wichtig“

Das war dem 37-jährigen Bundesliga-Trainernovizen allerdings mehr als unangenehm, wie er auf der Spieltagspressekonferenz preisgab. Nachdem er gefragt wurde, ob er innehalte vor seinem ersten Spiel als Bundesliga-Trainer, sagte Wagner: „Ich habe in den letzten Tagen wieder so viel über mich gelesen. Wir brauchen da nicht wieder eine neue Geschichte machen. Von daher ist es wurscht, wie ich mich fühle. Ich bin unfassbar egal an diesem Samstag, 15.30 Uhr“, sagte Wagner. „Die Spieler sind wichtig, der FCA ist wichtig.“

Beim FCA sollen künftig die Spieler und die Spiele im Mittelpunkt stehen. Das wäre Wagner am liebsten. Und trotzdem wird der ehemalige Nationalspieler einer der Protagonisten sein, der am Wochenende am meisten im Fokus stehen wird. Das Duell FC Bayern gegen RB Leipzig findet schon am Freitag statt – da bietet sich der polarisierende Neueinsteiger mit seiner interessanten Vita förmlich als eine der Geschichten des Samstag-Spieltages an. Die Wagner-Festspiele als Bundesliga-Trainer können also beginnen.

Bundesliga-Premiere als Spieler 2007 für den FC Bayern München

Doch nervös macht ihn dieses enorme Bohei um ihn nicht. „Mein erstes Bundesligaspiel war 2007. Das ist auch schon ein paar Jährchen her.“ Als 19-jähriger Stürmer wurde er beim FC Bayern München am 11. August 2007 eingewechselt. Es war der 1. Spieltag der Saison 07/08. Beim 3:0-Heimsieg gegen Hansa Rostock brachte ihn Trainer Ottmar Hitzfeld in der 87. Minute für Miroslav Klose, jetzt Trainer beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg.

Danach hat Wagner auf seinem kurvenreichen Weg alle Facetten des Profitums erlebt. Egal, ob beim Einzeltraining bei Hertha BSC, als Kultspieler bei Darmstadt 98, als Rückkehrer beim FC Bayern oder als Gastarbeiter in China. Er sagt selbstbewusst: „Der Zirkus ist natürlich aus Trainersicht ein anderer, aber Bundesliga ist für mich jetzt kein Neuland. Ich habe das schon hoch, runter, rechts, links gespielt und mich viermal gedreht in der Bundesliga. Für einen kurzen Blick bin ich vielleicht ein junger Trainer. Ansonsten habe ich schon ein bisschen was gesehen in den letzten 20 Jahren.“

Team hat Sandro Wagner in Halle ein gutes Gefühl gegeben

Diese Erfahrung und Gelassenheit will er auch seiner Mannschaft in Freiburg mitgeben. Doch seine Arbeit als Trainer definiert er über Akribie und Perfektionismus. Darum hat er den 2:0-Sieg seines Teams im DFB-Pokal beim Regionalligisten Hallescher FC genau analysiert. Sein Fazit: „Ich habe gesehen, dass meine Mannschaft auf den Punkt da ist. Ich hatte ein, zwei Tage vorher so ein bisschen Grummeln, wo ich mir gedacht habe: Wissen die wirklich, dass es in Halle bei einem Regionalligisten eklig werden kann? Und sie haben mir das Gefühl gegeben: Bleib ruhig, wir kriegen das schon hin. Waren auf den Punkt, auf die Minute da, war ein absolut souveränes Spiel.“

Sandro Wagner sieht den SC Freiburg wirtschaftlich meilenweit voraus

Es sei aber klar, dass es Anpassungen geben wird. „Freiburg ist uns im wirtschaftlichen Bereich meilenweit voraus, im tabellarischen Bereich meilenweit voraus. Von da her ist es ja schon deshalb Gebot der Stunde, Sachen anzupassen.“ Die Schwere der Aufgabe beim Europacup-Starter ist Wagner bewusst. „Das wird ein Riesen-Brett für uns.“

Sandro Wagner hat großen Hunger auf drei Punkte

Aber Wagner sieht sich gut vorbereitet. Sehr gut möglich, dass er bei seinem System mit seinen beiden Stürmern Phillip Tietz und Steve Mounié bleiben wird. Bis auf Alexis Claude-Maurice („Da müssen wir warten, bis das Aua weg ist.“) hat er alle Spieler zur Verfügung. Man fahre mit einer großen Portion Demut, aber auch mit einem großen Hunger auf drei Punkte nach und wolle dort die ersten drei Punkte holen. Denn bei aller Sezierung des Spiels ist Wagner auch als Trainer immer noch ein Vollblut-Fußballer: „Es wird knallen um 15.30 Uhr. Und wenn die Jungs reinrammen ineinander, dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.“