Psychogramm eines Lautsprechers: Der FCA und das Wagnis namens Wagner

Sandro Wagner stieg am Samstag vor dem Spiel in Heidenheim entspannt aus dem Bus. In der Hand trug er eine große Reisetasche. Als würde der Trainer des FC Augsburg planen, für ein paar Tage zu verreisen. Ablenken vom Alltag. Der ist gerade so vergnüglich, als würde ein Anti-Alkoholiker zum Besuch eines Festzelts auf der Münchner Wiesn gezwungen. Ernüchtert ist die Stimmung rund um den Fußball-Bundesligisten nach vier Niederlagen in Folge.
FC Augsburg
Ich lese ständig abstrakt von Ideen und Veränderungen, die das junge Trainergenie beim FCA umsetzen will. Könnte ihn mal jemand bitten, das zu konkretisieren oder ist das zu geheim? Ich sehe derzeit eher einen planlosen Hühnerhaufen auf dem Platz herumirren. Fast alle Spieler agieren weit unter ihren Möglichkeiten. Kann es sein, dass Wagner zu viele "Ideen" hat?
Der einzige Trainer, der bislang hier wirklich dauerhaft überzeugt hat, war Herr Weinzierl, der aus der 3. Liga kam, keine Erfahrung hatte und eine Vereinsführung, die an dem Weg festgehalten hat. Ich verstehe nicht, dass Wagner jetzt schon derart fertig gemacht und kaputtgeredet wird. Noch weniger verstehe ich die Leute, die jetzt ernsthaft Herrn Thorup zurückwünschen. In der letzten Saison war kaum ein Spieltag, nachdem an diesem Ort über Thorup geschimpft wurde. Der Dänisch-Eidgenössische Schlafwagen ist zurecht auf das Abstellgleis gekommen und die meisten der in dieser Zeit gekauften Spieler zeigen immer noch, wie es am Ende der letzten Saison lief. Schauen Sie die Noten der AZ-Redaktion an: 5er und 6er für die Jurendic-Käufe. Der große Fehler war, Koudossou wegzugeben. Der würde jetzt auf Rechts Tempo machen. Ich hoffe, dass gegen Wolfsburg nur solche auf den Platz kommen, die sich bewegen, in die Zweikämpfe gehen, in der Ballannahme sicher sind und ZUSAMMEN spielen. Wird schon.
Das kann ich so fast Alles unterschreiben. Leider hat man wieder auf die beiden vorhandenen Verteidiger mit Wolf und dem Griechen gesetzt. Der Eine ist zu faul zum laufen und kämpfen und der Andere, ist meist dauerverletzt und dahinter keine brauchbaren Backup. Leider hat sich Sandro Wagner selber zu sehr ins Schaufenster gestellt und das muss er jetzt büßen. Alle hauen nun auf ihn ein und schreien nach Thorup, der doch am Ende auch die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Und jetzt ist noch der Leitwolf mit Kapitän Gouwelee verletzt, jetzt läuft alles wie ein ungeordneter Hühnerhaufen durcheinander und ist zu weit vom Gegenspieler weg. Da macht man es dem Gegner mit dieser für mich unseligen 3er/5er Kette einfach zu leicht Gegen-Tore zu erzielen. Und vorne bringen die eingekauften Mittelstürmer auch nichts. Essende fällt beim leichtesten Stoß gleich um und liegt mehr am Boden und der Andere wurde gleich verliehen. Die Einkaufspolitik ist zu hinterfragen, deshalb dem Trainer Zeit geben!
