Psychogramm eines Lautsprechers: Der FCA und das Wagnis namens Wagner

Das kann ich so fast Alles unterschreiben. Leider hat man wieder auf die beiden vorhandenen Verteidiger mit Wolf und dem Griechen gesetzt. Der Eine ist zu faul zum laufen und kämpfen und der Andere, ist meist dauerverletzt und dahinter keine brauchbaren Backup. Leider hat sich Sandro Wagner selber zu sehr ins Schaufenster gestellt und das muss er jetzt büßen. Alle hauen nun auf ihn ein und schreien nach Thorup, der doch am Ende auch die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Und jetzt ist noch der Leitwolf mit Kapitän Gouwelee verletzt, jetzt läuft alles wie ein ungeordneter Hühnerhaufen durcheinander und ist zu weit vom Gegenspieler weg. Da macht man es dem Gegner mit dieser für mich unseligen 3er/5er Kette einfach zu leicht Gegen-Tore zu erzielen. Und vorne bringen die eingekauften Mittelstürmer auch nichts. Essende fällt beim leichtesten Stoß gleich um und liegt mehr am Boden und der Andere wurde gleich verliehen. Die Einkaufspolitik ist zu hinterfragen, deshalb dem Trainer Zeit geben!