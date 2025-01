Keven Schlotterbeck hellseherische Fähigkeiten zu attestieren, würde dann wohl doch zu weit greifen. Doch tatsächlich hatte sich am Samstag ereignet, was der 27-Jährige zwei Tage zuvor angekündigt hatte. Im vertraulichen Gespräch hatte Trainer Jess Thorup dem Innenverteidiger des FC Augsburg mitgeteilt, ihn trotz seiner vollkommenen Genesung und Spielfitness nicht zurück in die Startelf zu beordern. Schlotterbeck, dem als Spieler nichts anderes übrig blieb, als diese Entscheidung des Trainers zu akzeptieren, sagte daraufhin zu Thorup: „Dann komme ich halt rein und mache das 2:1.“

Johannes Graf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Keven Schlotterbeck Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis