Finn Dahmen droht das Vorrunden-Aus nach Verletzung im Pokalspiel

Als Finn Dahmen den entscheidenden Elfmeter beim Pokal-Krimi gegen den Karlsruher SC gehalten hatte, streckte er seinen linken Arm in die Höhe. Mit der rechten Schulter ging das nicht mehr. Die hatte sich der Torhüter des FC Augsburg in der 94. Minute geprellt, als er von KSC-Stürmer Zivzivadze unterlaufen worden war und unsanft auf dem Boden landete. Nach dem Spiel klagte der Pokalheld über Schmerzen in der lädierten Schulter. Jetzt stellt sich heraus, dass die Vorrunde für den 26-jährigen Torhüter wohl gelaufen ist. Er muss sich nach Informationen unserer Redaktion am Donnerstag noch einmal einer MRT-Untersuchung unterziehen.

