FCA in der Einzelkritik: Gikiewicz agiert gegen Bochum sicher, Hahn kaltschnäuzig

Plus Dank einer starken kämpferischen Leistung gewinnt der FCA in Bochum mit 2:0. Auch weil der Torwart stark zupackte und ein Stürmer richtig spekulierte.

Von Marco Scheinhof

Rafal Gikiewicz In der 15. Minute durfte sich auch der Torwart feiern lassen. Sein langer Pass war Ausgangspunkt für den Führungstreffer, von Trainer Markus Weinzierl gab es ein Daumen hoch dafür. Auch bei seiner ureigenen Aufgabe zeigte der Pole keine Schwächen. Er fing Flanken ab, war immer wach und so ein Sicherheitsfaktor für die gesamte Mannschaft. In der Schlussphase rettete er mehrfach mit starken Paraden. Note 2,5

