Steve Mounié – ein Profi mit Weitblick

Seine ersten Worte auf Deutsch kann Steve Mounié bereits. Er lacht, dann sagt er: „Tiefgarage“ und „Wie geht es Ihnen?“ Der Anfang ist also gemacht, denn der 29-Jährige hat sich ein Ziel gesetzt. Innerhalb eines Jahres möchte er die Sprache so gut beherrschen, dass er Interviews auf Deutsch geben kann. Für ihn ist das bedeutend. Wenn er in einem fremden Land seinem Beruf nachgeht, möchte er sich mit dessen Kultur, Traditionen und Sprache auseinandersetzen. Mounié kommuniziert gerne, Sprache ist der Türöffner.

Noch lebt Mounié im Hotel, das soll sich aber bald ändern. Er habe bereits ein Apartment in Aussicht. Hat er den Mietvertrag unterschrieben und kann einziehen, soll auch seine schwangere Frau aus Frankreich nachkommen. Im September erwartet das Paar sein erstes Kind. Sich in seiner Umgebung wohlzufühlen, ist Mounié wichtig. „Ich werde mich schnell einleben“, betont der muskelbepackte Spieler, noch in Englisch. Auch diese Sprache hat er sich angeeignet, nachdem er im Sommer 2017 aus Frankreich in die Premier League gewechselt war. Drei Jahre lang spielte er für Huddersfield Town, ehe er zurück nach Frankreich ging. Mit Stade Brest erlebte er schöne Momente, in der vergangenen Spielzeit landete der Klub hinter Meister Paris St. Germain und AS Monaco auf Platz drei. Mounié hätte erstmals in seiner Karriere in der Champions League auflaufen können, entschied sich aber für einen Transfer. Keine überstürzte Entscheidung, sondern eine mit Weitblick.

Mounié spricht offen darüber, wie seine Situation im Sommer war. Etliche Angebote hatte er vorliegen, hätte in Brest bleiben, aber auch zu einem Klub in Italien oder Griechenland wechseln können. „Ich hatte ein paar Möglichkeiten. Aber mein Ziel war es, weiterhin in einer großen Liga zu spielen. Und die Bundesliga ist eine große Liga.“ Offen spricht er darüber, dass der FCA der einzige Verein aus Deutschland war, der sich für ihn interessierte. Deshalb sei die Wahl auf Augsburg gefallen. In der Bundesliga sieht er eine ähnliche Herausforderung wie die Champions League, will sich Woche für Woche messen. Maßgeblich beeinflusst wurde seine Entscheidung jedoch von wirtschaftlicher Vernunft. Er sei bald 30 Jahre alt, meint er, da müsse man über die Zukunft nachdenken. „Brest hat mir keinen langen Vertrag angeboten, Augsburg schon. Das war ein Grund für meine Entscheidung.“

Steve Mounié schreibt nach dem Training in Südafrika Autogramme. Das Trainingslager hat er aus privaten Gründen vorzeitig verlassen. Foto: Johannes Graf

Mounié ist in Frankreich aufgewachsen, geboren ist er in Parakou, der drittgrößten Stadt des Benin. In der Nationalmannschaft seines Heimatlandes ist er Kapitän, in 53 Länderspielen hat er 17 Treffer erzielt. Internationale Spiele strebt er zugleich im Klub an. Die Chancen in der Bundesliga stünden gut, meint der Angreifer, weil sich viele Teams für den Europapokal qualifizieren könnten. „Ich habe das Gefühl, dass der FCA eine größere Chance hat, sich für einen europäischen Wettbewerb zu qualifizieren, als in die zweite Liga abzusteigen.“

In den ersten Testspielen bildete der 1,90 Meter große Angreifer ein bulliges Sturmduo mit Samuel Essende, einem weiteren Neuzugang mit afrikanisch-französischem Hintergrund. Während Essende geradlinig Richtung Tor zieht und vollstreckt, ist Mounié ein Spieler, der mehr in die Vorbereitung eingebunden ist. Für Brest erzielte er in den vergangenen vier Jahren in Summe 30 Ligatore. Er zeigt sich zuversichtlich, diese Quote in der neuen Liga mindestens zu halten. „Ich denke, das ist eine Liga, die mich verändern kann. Wir sehen oft Stürmer, die hierherkommen und viele Tore schießen. Ich hoffe, dass es bei mir genauso sein wird.“

Steve Mounié engagiert sich für ein Wasserprojekt im Benin

Während der Reise in Südafrika lernte Mounié seine Mitspieler intensiver kennen. Nicht nur auf dem Fußballplatz, zugleich bei anderen Aktionen. Unter anderem statteten die Spieler im Rahmen eines Wasserprojekts einer Schule in Mbombela einen Besuch ab. Dort werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die aus ärmlichen Verhältnissen stammen. Mounié kann sich dafür begeistern, weil er sich selbst im Benin sozial engagiert. Ebenfalls zum Thema Wasser. Er gründete eine Stiftung und ließ mithilfe eines Fonds in einem Dorf innerhalb von drei Jahren sieben Pumpen errichten. Vorher mussten die Bewohner fünf Kilometer laufen, um an sauberes Wasser zu kommen. Mounié betont: „Das hat das Leben so vieler Menschen positiv verändert, darauf bin ich sehr stolz.“

Der Profi lebt nicht in seinem eigenen Kosmos, sondern geht mit offenen Augen und Ohren durchs Leben. In Augsburg hat er bereits die Umgebung erkundet. Neben der Maximilianstraße, dem Rathausplatz und der St.-Ulrichskirche hat er bereits das Mozart-Haus entdeckt. Dass Mounié mit diesem Namen etwas anfangen kann - auch das sagt viel über ihn aus. Das Trainingslager in Südafrika hat der Spieler vorzeitig verlassen, über flog er am Donnerstag in seine Heimat Benin, um private Angelegenheiten zu regeln. Die Vorbereitung wird er in der nächsten Woche in Augsburg fortsetzen. Verwunderlich wäre es nicht, hätte er bis dahin seinen deutschen Wortschatz erweitert.